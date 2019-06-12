أمريكا تحقق رقم قياسي بالفوز على تايلاند 13-0 بكأس العالم للسيدات

اكتسح المنتخب الأمريكي نظيره التايلندي 13 / صفر، في أولى مبارياته ببطولة العالم لكرة القدم للسيدات، اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة بالبطولة

وتقمصت أليكس مورجان دور البطولة للمنتخب الامريكي حيث سجلت خمسة أهداف في الدقائق 13 و54 و74 و81 و88، فيما سجلت ميجان رابينوي ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 20 و56 و79، وسامانثا ميويز (هدفين) في الدقيقتين 50 و55، وأضافت ليندسي هوران ومالوري بف وكالري لويد ثلاثة أهداف في الدقائق 32 و85 والأخيرة من المباراة.

وحصد المنتخب الأمريكي أول ثلاث نقاط له في البطولة ليعتلي الصدارة بفارق الأهداف أمام المنتخب السويدي،. وظل المنتخب التايلندي بلا رصيد في قاع الترتيب بفارق الأهداف المسجلة خلف المنتخب التشيلي.