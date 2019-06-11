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مصرع مدير المبنى الاجتماعي بنادي طنطا في حادث مروري

أرشيفية
أرشيفية
علاء شبل
نشر فى : الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 6:59 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 6:59 م

لقي مدير المبنى الاجتماعي بنادي طنطا الرياضي السيد الخولي مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حادث سير أثناء مروره من أمام شارع النادي، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الجامعة.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا من السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية يفيد مصرع رجل في العقد السادس من العمر صدمته سيارة أثناء عبوره شارع البحر أمام شارع النادي بمدينة طنطا، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف والرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث أول طنطا.

تم نقل الجثة إلى المستشفى الجامعي بطنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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