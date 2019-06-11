السجن المؤبد لـ3 أشخاص من أسرة واحدة تعدوا على جارهم بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، حكمها في القضية رقم 33 جنايات منيا القمح لسنة 2019، بمعاقبة 3 أشخاص من أسرة واحدة، بالسجن المؤبد لكلًا منهم؛ على خلفية اتهامهم باستعمال القوة والتعدي على جارهم بدائرة مركز منيا القمح.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بضبط كلًا من: "أصيل.م.خ" ووالده "محمد" ونجل شقيقه "محمد.م.س" مقيمين بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، لقيامهم بالتعدي على أحد جيرانهم وترويعه بسبب خلافات سابقة بينهم.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.