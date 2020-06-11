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محافظ الغربية: تحرير 8 محاضر لمواطنين لعدم التزامهم بقرار الحظر

الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
علاء شبل
نشر في: الخميس 11 يونيو 2020 - 3:01 ص | آخر تحديث: الخميس 11 يونيو 2020 - 3:01 ص

أعلن د. طارق رحمي، محافظ الغربية، عن تحرير 8 محاضر لمواطنين لعدم التزامهم بقرار حظر لتجوال ، وسحب رخص القيادة الخاصة بهم، كما تم غلق 2 محل ومكتبه بمدينة طنطا، الي جانب مصادرة الشيش الموجودة بإحدى المحلات بالعجيزي .

جاء ذلك خلال جولته مساء اليوم الأربعاء ، بشوارع مدينة طنطا وسبرباي، لمتابعه إلتزام المواطنين بقرارات الحظر الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ، وكذلك متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، رافقه خلالها عادل داوود رئيس حى أول طنطا، ومحمود عيسي رئيس حي ثان طنطا ، والمقدم إبراهيم كامل.

وتفقد د. طارق رحمي، أعمال الرصف الجارية بسبرباي، مشدداً علي تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة اولاً باول حفاظا علي صحة المواطنين، والعمل علي رفع الإشغالات وتيسير الحركة المرورية للمواطنين، والحفاظ علي الشكل الحضاري وعودة الانضباط للشارع .


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