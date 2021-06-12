اعتماد استراتيجية جديدة ضد الهجمات الإلكترونية خلال قمة الناتو الاثنين المقبل

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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، اعتماد استراتيجية جديدة للدفاع ضد الهجمات الإلكترونية خلال قمة الحلف التي تعقد يوم الاثنين المقبل.

وقال النرويجي ينس ستولتنبيرج اليوم الجمعة، في بروكسل إن الهدف هو التأكد من وجود مهارات تقنية قوية بالإضافة إلى التخطيط المناسب والاستشارات السياسية.

وأضاف ستولتنبيرج إنه يجب الاعتراف بأن الفضاء السيبراني صار محل نزاع كبير.

تعتبر هجمات القرصنة الهائلة على البرلمان الألماني (بوندستاج) وشبكة البيانات الاتحادية مثالا على الأنشطة الإلكترونية الخطيرة.

ويحمل الحلف عملاء المخابرات الروسية المسؤولية عن هذه الهجمات.