معهد روبرت كوخ: ربع السكان في ألمانيا تلقوا تطعيما كاملا ضد كورونا

تلقى نحو ربع السكان في ألمانيا تطعيما كاملا ضد فيروس كورونا.



فقد أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة أن 8ر24% من السكان (6ر20 مليون فرد) تلقوا حتى الآن تطعيما كاملا.



وبلغ إجمالي الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا 5ر47% من السكان (5ر39 مليون فرد).



وبحسب البيانات، تم إعطاء 59 مليون جرعة لقاح حتى الآن. وبلغ عدد اللقاحات المعطاة أمس الخميس مليون و96 ألفا و521 جرعة.



وكتب وزير الصحة الألماني ينس شبان على "تويتر" إن هذه المرة الثانية هذا الأسبوع التي يُعطى فيها أكثر من مليون لقاح في يوم واحد.



ومنذ يوم الاثنين الماضي صار بإمكان الراغبين في الحصول على تطعيم ضد كورونا في ألمانيا التسجل لطلب لقاح بغض النظر عن قائمة الأولويات السابقة.



وفي الوقت نفسه، يشارك الآلاف من أطباء الشركات في حملة التطعيم حاليا.



وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا نهاية العام الماضي. وكانت الأولوية في بادئ الأمر للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما، والمقيمين في دور المسنين ودور الرعاية والأطقم الطبية.



كما تم إعطاء الأولوية للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، والذين يزيد لديهم خطر الإصابة بأعراض خطيرة أو مميتة لكورونا.