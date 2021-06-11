إيران تسحق كمبوديا بعشرة أهداف في التصفيات الآسيوية

سحق المنتخب الإيراني نظيره الكمبودي 10 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس أمم آسيا في الصين 2023.

وتقدم المنتخب الإيراني برباعية في الشوط الأول، سجلها كل من علي رضا جاهنباخش في الدقيقة 16 من ضربة جزاء، ومهدي طارمي في الدقيقتين 22 و27، قبل أن يضيف روتانا سور لاعب كمبوديا الهدف الرابع في مرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الإيراني تفوقه، وسجل الهدف الخامس عن طريق ميلاد محمدي في الدقيقة 57 فيما أضاف مرتضى بورليجاتي الهدف السادس في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 77 سجل كريم أنصاري فرد الهدف السابع للمنتخب الإيراني من ضربة جزاء، قبل أن يسجل كاوه رضاي الهدف الثامن في الدقيقة 80 بينما سجل مهدي قائدي الهدف التاسع في الدقيقة 84، قبل أن يختتم رضاي مهرجان الأهداف بالهدف العاشر في الدقيقة 86.

وتصدر منتخب إيران مؤقتاً ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة من سبع مباريات، مقابل 14 نقطة من ست مباريات للمنتخب العراقي صاحب المركز الثاني و12 نقطة للبحرين في المركز الثالث، وخمس نقاط لهونج كونج ونقطة لكمبوديا.

يذكر أن البحرين تستضيف منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات بنظام التجمع، وذلك لتفادي قيود السفر المفروضة مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني (بعد ضمان قطر الفوز بصدارة المجموعة الخامسة)، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.