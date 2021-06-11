إضراب بصيدليات لبنان للمطالبة بوضع الحلول لأزمة نقص الأدوية وحليب الأطفال

أقفلت معظم الصيدليات في لبنان اليوم الجمعة أبوابها التزاما بقرار تجمع أصحاب الصيدليات بالتوقف القسري عن العمل اليوم الجمعة وغدا السبت للمطالبة بوضع الحلول لأزمة نقص الأدوية وحليب الاطفال.



والتزمت معظم الصيدليات في مختلف المناطق بقرار الإضراب احتجاجا "على ما آلت اليه أوضاع الدواء، ولإطلاق صرخة بأن الأمن الصحي أصبح مهددا بشكل جدي"، فيما خرق عدد ضئيل منها قرار الإقفال.



ويأتي إضراب الصيدليات بعد امتناع مستوردي الأدوية عن تسليم الصيدليات احتياجاتها من الأدوية إذ باتت الصيدليات شبه خالية من الأدوية وحليب الأطفال.



وكان تجمع أصحاب الصيدليات، قد أعلن في بيان أمس عن التوقف القسري عن العمل يومي الجمعة والسبت " لحشد أوسع تضامن مع هذا التحرك الرامي إلى إيصال صوتنا لمن يعنيهم الأمر من المسؤولين عن الوضع الذي وصل إليه الواقع الصحي والدوائي في البلد، ولوضع الحلول السريعة لهذه الأزمة المستفحلة، التي تتفاقم يوما بعد يوم بعدما باتت الصيدليات شبه خالية من الأدوية وحليب الأطفال".