سويسرا: أكثر من 1000 صحفي تقدموا بطلبات لاعتمادهم من أجل لقاء بوتين وبايدن

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الجمعة، تقدم أكثر من ألف صحفي بطلبات للحصول على أوراق اعتماد من أجل اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين وجو بايدن رئيس الولايات المتحدة، الذي سيعقد في جنيف في 16 يونيو.

وقال بيير آلان، المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية لوكالة أنباء "تاس" الروسية، إن أكثر من ألف صحفي قدموا طلبات، مؤكدًا أن خدمة المعلومات بوزارة الخارجية السويسرية تواصل التحقق من المعلومات المقدمة من أجل استكمال عملية الاعتماد في أقرب وقت ممكن.

ووفقًا لوزارة الخارجية السويسرية، سيعمل المركز الإعلامي في مركز المؤتمرات الدولي بجنيف في الفترة من 14 إلى 17 يونيو، وللوصول إلى المنشأة، سيتعين على العاملين في وسائل الإعلام تقديم إما شهادة التطعيم بلقاحات معتمدة من سويسرا أو الاتحاد الأوروبي أو منظمة الصحة العالمية، أو اختبار "بي سي آر" سلبي أو دليل على التعافي من فيروس كورونا.

وبحسب الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية، سيناقش بوتين وبايدن، آفاق العلاقات الروسية-الأمريكية، ومسائل الاستقرار الاستراتيجي والقضايا العالمية الملحة، بما في ذلك مكافحة جائحة فيروس كورونا وسبل حل النزاعات الإقليمية، وسيكون هذا أول لقاء مباشر بين رئيسي الدولتين منذ دخول بايدن المكتب البيضاوي.