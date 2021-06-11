 الأردن يحذر من تبعات الخطوات الاستفزازية للمتطرفين الإسرائيليين في القدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن يحذر من تبعات الخطوات الاستفزازية للمتطرفين الإسرائيليين في القدس

أ ش أ
نشر في: الجمعة 11 يونيو 2021 - 4:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 يونيو 2021 - 4:05 ص

حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية من تبعات الخطوات الاستفزازية التي سيقوم بها المتطرفون الإسرائيليون، خلال ما يسمى بـ"مسيرة العلم"، والمخطط تنظيمها يوم /الثلاثاء/ المقبل في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) - إن هذه الخطوات الاستفزازية تؤدي إلى التصعيد والتوتر والعنف، مستنكرا الاعتداءات التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية، ضد المقدسيين في منطقة باب العامود، واستمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك.
وطالب الناطق الأردني، السلطات الإسرائيلية بوقف الاعتداءات في القدس، وباقي الأراضي المحتلة، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.
آ ع س - ك ف

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