 تسمم 21 شخصا تناولوا وجبة عشاء فاسدة في حفل زفاف بقنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تسمم 21 شخصا تناولوا وجبة عشاء فاسدة في حفل زفاف بقنا

حمادة عاشور
نشر في: الجمعة 11 يونيو 2021 - 6:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 يونيو 2021 - 6:39 ص

أصيب 21 شخصا، بينهم 12 طفلا في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بحالة إعياء شديد وقئ نتيجة تسممهم في وجبة طعام تناولها في حفل زفاف بقرية أبنود التابعة لمركز قنا، وتم نقل المصابين لمستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية لهم.

وكان مدير أمن قنا اللواء محمد أبو المجد، قد تلقى اخطار بالواقعة، وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف مع قوات الشرطة وتبين أن المصابين تناولوا وجبة طعام بداخل حفل زفاف أدى إلى إصابة 21 شخصا بينهم أطفال بالتسمم .

ورفع الدكتور محمد الديب مدير مستشفي قنا العام حالة الطواريء داخل المستشفى وتم استدعاء جميع الأطباء بالنوبتجية والاستقبال وفحص المصابين وعمل الإسعافات الأولية لهم.

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