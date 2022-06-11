أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، غدا الأحد، تحت شعار "حقك تنظمي"؛ لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في مدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى".

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن هذه الحملة تهدف إلى وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين بالقرية والنجوع، لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة، عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

وأضافت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالعيادات المتنقلة واخصائيين في الوحدات الثابتة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

وأوضحت، أن الحملة ستكون على مستوى جميع إدارات المنيا الصحية على مرحلتين حيث تبدأ المرحلة الأولى من الأحد 12 يونيو حتى الخميس 16 يونيو 2022 في مراكز العدوة وبني مزار وأبو قرقاص وملوي وديرمواس.

وتبدأ المرحلة الثانية من 19 يونيو حتى 23 يونيو 2022 في مغاغة ومطاي وسمالوط والمنيا.