بهاء الدين محمد لشيرين: «ما تجرحنيش» أهم أعمالي ومن حقي أدافع عنها

هاجم الشاعر بهاء الدين محمد المطربة شيرين بعد تصريحات الأخيرة عن ندمها لغناء أحد أعمالها التي تعاونت فيها معه، وهي أغنية "ما تجرحنيش" التي طرحت عام 2003 ضمن ألبوم "جرح تاني".

وكتب محمد عبر حسابه على فيسبوك: "مش متعود أرد على أي حد.. ولكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه ويعرف إنه مهما اتعود يغلط لازم ييجي عند بعض الأسماء ويحاسب ويخلى باله وخاصة لما حد في كل كارثة يدافع عنها!".

وأضاف: "وهتكلم باختصار جدا.. المشهد الأول: أول يوم دخلت شيرين عبد الوهاب مكتبي كانت مع الأستاذ نصر محروس اللي هو صاحب الفضل في تقديمها.. وبعد دقائق من اللقاء لقينا شيرين بتبكي وسألها نصر بتعيطي ليه ردت علشان أنا قاعدة مع الأستاذ بهاء!".

وتابع: "المشهد الثانى: رشحتها تغني كتير بنعشق ولولا موافقة نصر احتراما للعشرة اللي بنا مكنتش هتغنيها لأنها كانت موقوفة من النقابة".

واستكمل: "المشهد الثالث: لما فوجئت بمدير أعمالها الرجل اللي أنا بحبه وبحترمه لقيته بيكلمني نيابة عنها ويقولي سمعني الجديد وده طبعا خطأ لأن اللي بيغني مهما كان اسمه مش المفروض يغلط غلطة زي دي! لأن المشهد ده مش لايق على المشهد الأول".

وأردف: "المشهد الرابع والأخير: أغنية ما تجرحنيش أنا لحد الآن مش عاجبني غنا شيرين مع احترامي الكامل لصوتها وأكيد لولا الأستاذ نصر مكنش هيتم اللقاء.. وما تجرحنيش من أهم أعمالي ومن حقي أدافع عنها نتاج تهور اللي غنيتها.. وكمان لأول مرة ألاقي حد بيحارب نفسه وبيغلط في مبدعين اشتركوا في صناعته!".

واختتم منشوره: "عشان أكتب الكلام ده يبقى شيرين غلطانة كالعادة بس كان لازم أقولها ما تعمليش كده تاني وأنتِ بتكبري بس مش هتعدي حدود حجم بعض الأسماء ولا أعمالهم".

وكانت المطربة شيرين قد اعتادت، مؤخرا، على التواصل مع جمهورها باستمرار من خلال خاصية "ask" عبر حسابها الشخصي على إنستجرام؛ وتجاوب فيه على جميع الأسئلة التي يطرحها عليها متابعيها، وكان من بينها سؤال عن الأغنية التي ندمت عليها، لترد شيرين عبر تلك الخاصية بـ"ما تجرنيش".