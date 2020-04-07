إخماد حريق شقة سكنية في الوراق دون إصابات

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، على حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق السادس، بشارع أبو هاشم من شارع نور الدين بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع إصابات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.