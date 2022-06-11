علام: لست صاحب قرار رحيل كيروش والبعض صور له أننا لا نريد

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تبرأ جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، من رحيل البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر السابق.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن رحيل كارلوس كيروش بعد فشل التأهل لكأس العالم 2022.

وقال جمال علام في تصريحات تلفزيونية: «لست صاحب قرار رحيل كيروش، تعاقده انتهى عقب مباراة السنغال».

وأضاف: «البعض صور لكيروش أننا نريد رحيله لذلك تعامل معنا بشكل قوي رغم أنني تحدثت معه وكنا نريد استمراره».

وأكمل: «إيهاب جلال لم يكمل 10 أيام مع المنتخب ونشعر بالحزن لما حدث في إثيوبيا ولا نقول تبريرات».

وأتم: «لو كان صلاح متواجدا مع المنتخب لاختلافت الامور للأفضل».