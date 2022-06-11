محافظ كفر الشيخ: توريد 231 ألف طن قمح للشون والصوامع

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، توريد 231 ألفا و942 طن قمح، مشيرا إلى أن المستهدف توريد 450 ألف طن قمح.



وأوضح المحافظ، في بيان اليوم، أنه يتابع سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 23 موقعا.



وأشار إلى تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها للاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.



وناشد المحافظ، المزارعين الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.