رئيس حزب الوفد عن خوض انتخابات الرئاسة: نسعى لاستغلال المناخ الديمقراطي

قال عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، الذي سمّاه حزبه مرشحا لخوض انتخابات الرئاسة، إنه حدد موقفه لكنه لم يعلنه بعد، مؤكدا الرغبة في استغلال المناخ الديمقراطي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، أن التفكير في خوض الانتخابات بدأت منذ شهر رمضان، خلال جولات مختلفة بالمحافظات، تضمنت السؤال عن موقف الحزب من خوضها.

وأشار إلى أن الوفد قرر خوض الانتخابات لمصلحة الوطن واستغلال المناخ الديمقراطي وهو ما توافقت الهيئة العليا للحزب.

وتابع: «نحن جزء من النظام السياسي نسعى للمشاركة في الاستحقاقات الرئاسية .. في انتخابات 2018 فكرنا في خوض انتخابات الرئاسة وكنت مؤيدا لخوضها، وتم إجراء تصويت انتهى إلى قرار عدم المشاركة».