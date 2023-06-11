 محافظ كفر الشيخ: إقامة مبنى للقسطرة وتوريد أحدث الأجهزة - بوابة الشروق
الأحد 11 يونيو 2023 4:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم اللقب الإفريقي في كازابلانكا؟
النتـائـج تصويت

محافظ كفر الشيخ: إقامة مبنى للقسطرة وتوريد أحدث الأجهزة

محمد نصار
نشر في: الأحد 11 يونيو 2023 - 4:04 ص | آخر تحديث: الأحد 11 يونيو 2023 - 4:04 ص

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مستشفى دسوق العام، شهد إقامة مبنى القسطرة، مكون من 7 أدوار، منها، دور أول علوي لقسطرة القلب، و4 أدوار عناية مركز، بسعة 50 سريرا، والدور الأول مسجد، أسفله دور للمخازن.

وأضاف جمال نور الدين أنه تم توفير أحدث جهاز قسطرة القلب، جرى استلامه اليوم، بمستشفى دسوق العام، موجها الشكر لكل من ساهم من أهالي دسوق في انشاء هذا الصرح الطبي، كمساهمة مجتمعية، كما وجه الشكر للدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد أبو السعد، مدير مستشفى دسوق العام.

وأكد الدكتور محمد أبو السعد، مدير مستشفى دسوق العام، أن خدمة العناية المركزة يستفيد أبناء المحافظة، وكذلك إجراء عمليات قسطرة القلبية، لكل المرضى من أبناء المحافظة، وتشهد المستشفى إجراء عمليات التشغيل، وسيتم الإعلان عن بدء استقبال المرضى خلال شهرين، لتدخل الخدمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك