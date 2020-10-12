تركي آل الشيخ: نحضر مفاجأة لمحمد منير وعمرو دياب

قال رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية المستشار تركي آل الشيخ، إنه يتفاوض حاليًا مع الفنان كريم عبدالعزيز لتقديم عروض في المملكة، مشيرًا إلى تجهيز مفاجأة للفنانين محمد منير وعمرو دياب.

وأشاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، بحفل الفنانتين مي فاروق وإيمان عبدالغني، أمس الجمعة، وذلك ضمن ليالي «تقويم جدة».

وأضاف: «الحمد لله عندكم في مصر سفراء كل المجالات، خير ما يمثلون مصر في الفن والسينما وقطاع الترفيه، الذي يلقى دعمًا وتشجيعًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، الذي يوجه دائمًا بأن يحقق القطاع جودة الحياة للمواطن السعودي والمقيمين».

واستطرد: «مصر في قلوبنا، لا نلتفت لطيور الظلام وأصحاب النوايا السيئة الذين يصطادون في الماء العكر، السعودية قبلة المسلمين في قلب كل مصر، ومصر في قلب كل سعودي، وعلينا أن نشجع كل ما يبني العلاقة ويعزز الاحترام بين كل المجتمعات».

وعن محاولة البعض الهجوم على الفنانين المصريين بسبب إحياء حفلات في المملكة، عقب: «مع الخبرة تحاوزت تلك الأمور، مع الوقت نزيد إصرارًا على تقديم المزيد، وطيور الظلام مش عارف آخرتها معاهم،

يهمنا في المقام الأول سعادة الجمهور والمتلقي المتابع للفضائيات.. تركيزنا على النجاح ولا نلتفت للتفاهات»، بحسب وصفه.