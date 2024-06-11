باكستان: إسرائيل لا تلتزم بالقرارات الدولية وتمارس تطهيرا عرقيا ضد الفلسطينيين

قال نائب رئيس وزراء باكستان ووزير خارجيتها محمد إسحاق دار، إنّ إسرائيل لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا حتى محكمة العدل الدولية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ميقاتي خلال مشاركته في أعمال مؤتمر «الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة» الذي انطلق صباح الثلاثاء في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، في البحر الميت.

وأضاف أن إسرائيل تواصل هجماتها الشرسة وفرض التهجير القسري والتجويع والتطهير العرقي، ورفضت حل الدولتين وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.

وتابع: «دولتنا تدين الانتهاكات الإسرائيلية وشعبنا يقف بكل قوته مناصراً الشعب الفلسطيني في هذه المحنة، ونقدم كل المساعدات الإنسانية الممكنة لأهلنا في غزة منذ أكتوبر الماضي، وسنستمر في تقديم هذا الدعم».

واستكمل: «نؤيد المقترح المقدم من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونتمنى أن يكون وقف إطلاق النار مستداماً، وتيسير عمليات وصول وتوزيع الدعم الإنساني في قطاع غزة، وحماية كل أطياف شعب فلسطين».

ويُعقد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، بدعوة مشتركة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وتستضيفه المملكة الأردنية الشقيقة بالبحر الميت.

ويهدف المؤتمر، إلى حشد دعم المجتمع الدولي لجهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية.