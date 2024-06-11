 المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا حيويا في إسرائيل - بوابة الشروق
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المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا حيويا في إسرائيل

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 11:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 11:20 ص

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق ، اليوم الثلاثاء ، أنها قصفت هدفاً حيوياً في "إيلات (أم الرشراش) المحتلة" بواسطة الطيران المسيّر في إطار الرد علي العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكتوبر الماضي.

وقالت المقاومة الإسلامية، في بيان صحفي :"استمراراً بنهج مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم هدفاً حيوياً في إيلات / ام الرشراش/ المحتلة بواسطة الطيران المسيّر".

وأكدت في بيانها، " الاستمرار في دكّ معاقل الأعداء".


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