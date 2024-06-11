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جوتيريش: الحل في غزة يجب أن يكون سياسيا

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 3:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 3:02 م

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، أنّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تعاني من عدم وجود الدعم كي تتمكن من أداء عملها.

ودعا جوتيريش ، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة المنعقد بمنطقة البحر الميت في الأردن، جميع الأطراف إلى الموافقة على خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة.

وثمن الأمين العام جهود الأردن ومصر لدورهما في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة ، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تقلصت لأكثر من الثلثين.

وأشار إلى أن هناك أكثر من مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية ملحة في قطاع غزة ، لافتا إلى أن "أونروا" لها دور أساسي في العمل الإنساني في القطاع غزة.

وأكد جوتيريش أن الحل في غزة يجب أن يكون سياسيا لفتح آفاق عملية سلام مستدامة.


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