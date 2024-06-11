تحرير 69 محضرا خلال 10 أيام في حملات بيطرية بمراكز المنيا

طالب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن، والأسماك والمطاعم ومحلات بيع اللحوم، والمجمدات؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة وردع المخالفين قبل بدء حلول عيد الأضحى المبارك.

من جانبه صرح الدكتور فتحي عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، في بيان له اليوم الثلاثاء، بأن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالاشتراك مع إدارة التموين ومباحث التموين بمركز المنيا، والمراكز التابعة لها، خلال الفترة من 1 إلى 10 يونيو الجاري، قامت بالمرور للتفتيش على أماكن بيع اللحوم بمدينة المنيا، والمراكز التابعة، وذلك في إطار الاستعدادات لتجهيز المجازر لعيد الأضحي المبارك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم ضبط حوالي نصف طن لحوم ومصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة، ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ذبحت خارج المجزر، من خلال 50 حملة، وتحرير 69 محضرًا.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المضبوطات.

فيما كشف تقرير مديرية الطب البيطري في محافظة المنيا، أن إجمالي المذبوحات التي تمت خلال هذه الفترة وصلت إلى 3971 رأس "ذبيحة"، حيث تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالمنيا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.