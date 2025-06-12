قلق بشأن مشاكل تآكل جديدة في محطات الطاقة النووية الفرنسية

أثارت التحقيقات بشأن الأضرار الناجمة عن التآكل في محطة للطاقة النووية بوسط فرنسا المخاوف مجددا بشأن إمكانية إغلاق محطات طاقة نووية في البلاد.

وقالت شركة "إي دي إف" المملوكة للدولة اليوم الأربعاء إن تقييمات الخبراء لأنظمة الأنابيب في محطة الطاقة النووية في "سيفو" مستمرة في إطار استراتيجيتها للتخفيف من التآكل، ولكن لم يتم التوصل إلى أي استنتاجات بعد.

ومع ذلك، ذكرت صحيفتا "ليه ايكو" و"لا تريبيون"، نقلا عن مصادر في الشركة، أنه تم اكتشاف تآكل جديد على أنبوب تم إصلاحه في عام 2022.

ومن المقرر أن يحدد تحليل المختبر ما إذا كانت المشكلة ناتجة عن عيب تصميم في الإصلاح أم تآكل مبكر.

يذكر أن فرنسا واجهت مشكلات متكررة مع التآكل نتيجة للإجهاد في مفاعلاتها النووية منذ عام 2022 ، عندما تم بشكل مؤقت وقف عمل 16 محطة من بين محطات البلاد البالغ عددها 57 محطة لاستبدال الأنابيب التالفة.