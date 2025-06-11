ارتفاع حجم طلبيات الطائرات من بوينج خلال الشهر الماضي

سجلت شركة شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج خلال الشهر الماضي أكبر طلبيات شهرية منذ أكثر من عام، بما في ذلك صفقة ضخمة خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، مما منح الشركة دفعة تجارية مع توجهها إلى معرض باريس للطيران الحاسم في الأسبوع المقبل.

وذكرت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء أنها تلقت طلبيات بإجمالي 303 طائرات خلال مايو وهو الرقم الشهري الأكبر منذ ديسمبر 2023.

في الوقت نفسه سلمت بوينج خلال الشهر الماضي 45 طائرة منها 32 طائرة من عائلة 737 ذات الجسم الضيق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء إلى أن الجزء الأكبر من الطلبيات التي تلقتها بوينج خلال الشهر الماضي جاءت خلال جولة الرئيس ترامب الخليجية التي شملت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.

وشملت حصيلة طلبيات مايو 120 طائرة من طراز 787 دريملاينر و30 طائرة من طراز 777 إكس من الخطوط الجوية القطرية. كما باعت شركة بوينج 146 طرازًا من طراز 737 ماكس خلال الشهر، حيث بلغت حصة المشترين الذين لم يتم الكشف عن هويتهم 119 طائرة من هذه الطلبيات.

وبدأت بوينج تتعافى تدريجيًا بعد حادثٍ كاد أن يتحول إلى مأساة في بداية عام ٢٠٢٤ عندما انفصل باب طوارئ في إحدى طائراتها التابعة لشركة ألاسكا أير أثناء تحليقها، مما تسبب في أزمة كبيرة للشركة. وفي الشهر الماضي، أنتجت الشركة ٣٨ طائرة من طراز ٧٣٧ ماكس في مصنعها بمدينة رينتون، محققةً بذلك الحد الأقصى للإنتاج الذي حددته الجهات التنظيمية الأمريكية عقب الحادث.

يأتي ذلك في حين من المتوقع أن تتلقى شركة إيرباص الأوروبية المنافسة الرئيسية لها دفعةً من الطلبيات في معرض باريس للطيران الذي يقام كل عامين بالتناوب مع معرض فارنبورو الدولي للطيران ببريطانيا.