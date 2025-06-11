قالت العائلة الملكية في هولندا إن ولية العهد الأميرة أماليا تتعافى بعد خضوعها لعملية جراحية أمس الثلاثاء بسبب كسر في الذراع نتيجة سقوطها من حصان.

وتتلقى الأميرة (21 عاما) العلاج في المركز الطبي الجامعي بأوتريخت، حيث تقرر أن تبقى تحت الملاحظة حتى غد الخميس.

ونتيجة لذلك، تقرر تأجيل جلسة التصوير الصيفية التقليدية مع الملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما وبناتهما أماليا وأليكسيا وأريان، والتي كانت مقررة في الأصل غدا الخميس، إلى 30 يونيو.

وقامت الملكة ماكسيما بتعديل جدولها لرعاية ابنتها الكبرى، حيث ألغت حضورها في مؤتمر في أمستردام.

كما تعرضت شقيقتا الأميرة أماليا لحوادث في الماضي، حيث عانت الأميرة أليكسيا (19 عاما) من كسر في ساقها اليمنى خلال عطلة تزلج بالنمسا عام 2016، بينما تعرضت الأميرة أريان (18 عاما) لكسر في معصمها أثناء التزلج على الجليد في عام 2018.