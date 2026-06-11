شراكة جديدة بين محافظة أسوان ومصنع الأسمنت لتوليد الطاقة من المخلفات

- محافظ أسوان يلتقي مسئولي مصنع أسمنت أسوان لتنفيذ عدد من المشروعات البيئية

التقى المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بالمهندس معتز محمد محمود، نائب رئيس مجلس إدارة مصنع أسمنت أسوان وعضو مجلس الإدارة، والوفد المرافق له؛ لبحث آليات التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات البيئية التي تسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من المخلفات وتحويلها إلى طاقة.

جاء ذلك بحضور أسامة داود رزق، نائب المحافظ، والمهندس رفعت إسماعيل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد حلفاوي، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والمشرف على منظومة النظافة العامة.

وأكد المهندس عمرو لاشين أهمية دعم الشراكة بين المحافظة والقطاع الصناعي لتنفيذ مشروع إنتاج الوقود البديل (RDF) من المخلفات البلدية والزراعية ومخلفات الصرف الصحي (الحمأة)، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق مردود بيئي واقتصادي إيجابي للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يمثل نموذجا للتعاون الفعال بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات القطاع الخاص، من خلال تحويل المخلفات من عبء إلى مورد اقتصادي، بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة البيئة، فضلا عن دعم جهود المحافظة في الارتقاء بمنظومة النظافة العامة، وكذلك تشغيل مصنع إعادة التدوير الخاص بالمحافظة بالشلال، للتخلص البيئي من المخلفات.

ووجه المهندس عمرو لاشين بتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لمسئولي مصنع أسمنت أسوان، وتوفير كميات المخلفات المطلوبة لاستخدامها كبديل للطاقة داخل المصنع، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض معدلات التلوث، والتخلص الآمن من مخلفات القمامة والزراعة والصرف الصحي.

وأكد محافظ أسوان أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة المحافظة للتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة، وتحسين المشهد الحضاري، وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين والأفواج السياحية الزائرة، بما يتماشى مع مكانة أسوان كوجهة سياحية عالمية.

وأشار مسئولو المصنع إلى أنه سيتم إعداد دراسة متكاملة للمشروع وفق أسس علمية وفنية، تمهيدا للبدء في تنفيذه خلال أسرع وقت ممكن، بما يضمن تحقيق أهدافه البيئية والاقتصادية وتعظيم الاستفادة من المخلفات.