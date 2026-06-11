نفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض معلمة للاعتداء أمام لجان الشهادة الإعدادية في نطاق إدارة فاقوس التعليمية.

وأصدرت المديرية توضيحا بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص أمام إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدة أن الواقعة حدثت أمام مدرسة ناصر بن عبدالله المسند للتعليم الأساسي التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، أمس الأربعاء، بالتزامن مع انتهاء امتحان الشهادة الإعدادية وخروج الطلاب من اللجنة.

وأوضحت المديرية أن المشاجرة نشبت بين عدد من أولياء الأمور بسبب خلافات شخصية سابقة بينهم، وخارج مقر اللجنة الامتحانية، نافية ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أي معلمة للاعتداء.

وشددت مديرية التربية والتعليم بالشرقية على أنه لم ترد أي شكاوى من الملاحظين أو العاملين داخل اللجنة بشأن الواقعة، مؤكدة أن سير الامتحانات داخل اللجنة جرى بصورة طبيعية ومنتظمة دون أي تأثير على العملية الامتحانية.