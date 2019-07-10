 عبير صبري تنشر صورة مع هاني عادل من كواليس تصوير ثالث أجزاء «نصيبي وقسمتك» - بوابة الشروق
الخميس 11 يوليه 2019 2:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من المسئول الأول عن الخروج المبكر لمصر من كأس أمم أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

عبير صبري تنشر صورة مع هاني عادل من كواليس تصوير ثالث أجزاء «نصيبي وقسمتك»

مصطفى الجداوي
نشر فى : الخميس 11 يوليه 2019 - 1:06 ص | آخر تحديث : الخميس 11 يوليه 2019 - 1:06 ص
نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة من كواليس تصوير الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، برفقة الفنان هاني عادل، والمخرج محمد سلامة، وكريم مدير التصوير.

وعلقت "صبري" على الصورة قائلة: "نصيبي وقسمتك، استنو قصة جميلة من تأليف عمرو محمود ياسين".

لعب بطولة الجزء الأول الفنان هاني سلامة، وشاركه في البطولة مجموعة كبيرة من الفنانات، منهن: نيكول سابا، ودرة، وريهام حجاج، وشيري عادل، خاصة أن المسلسل ضم نحو 15 حدوتة مختلفة بمعدل حدوتة كل 3 حلقات بمشاركة نجمة مختلفة أمام هاني سلامة.

أما الجزء الثاني فاختلفت طريقة التناول، حيث تم عمل 9 حواديت استغرقت كل واحدة منهم 5 حلقات، لعب بطولة كل حدوتة فريق عمل مختلف، وشارك في العمل عدد كبير من النجوم منهم محمود عبدالمغني، ودرة، وحنان مطاوع، وغيرهم.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك