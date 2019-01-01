محافظ أسيوط: وضع آليات حديثة لمواجهة الزيادة السكانية بمشاركة المجتمع المدني

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أكد محافظ أسيوط جمال نورالدين ضرورة وضع آليات حديثة وغير تقليدية لمواجهة الزيادة السكانية بمشاركة المجتمع المدني للعمل على وضع حلول لهذه المشكلة والوصول بنتائج تحد من الزيادة السكانية المرتفعة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة اليوم الخميس، لمناقشة معدلات الإنجاز وما تم تنفيذه والمعوقات التي تقف أمامها.

ووجه المحافظ بتكثيف القوافل الطبية المتنقلة بكافة مراكز وقرى المحافظة والعمل على توعية المواطنين خاصة القرى الأعلى في نسبة المواليد والاستفادة منها في تنفيذ كافة البرامج الخاصة بالسكان والتوعية الصحية وتنظيم الأسرة وتنظيم ندوات تثقيفية وإعلامية.

وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية والعاملة في مجال الأنشطة السكانية لتحقيق التكامل فيما بينها ومتابعة مراكز تنظيم الأسرة وأنشطة التوعية والتدريب والعمل على خفض معدلات الزيادة السكانية واتخاذ الإجراءات التي تسهم في الحد من ارتفاع نسبة المواليد ودعم برامج تنظيم الأسرة خاصة في القرى البعيدة والنائية.