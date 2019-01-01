المرصد السوري: 11 قتيلا في في انفجار بمدينة عفرين

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح الخميس، سقوط 11 قتيلًا، في انفجار وقع بمدينة عفرين، الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.