المرصد السوري: 11 قتيلا في في انفجار بمدينة عفرين

الأكثر قراءة
حازم إمام: الإعلان الجديد للمنتخب؟ فكرته غريبة.. لم أصدق ظهور اللاعبين بهذا الشكل
مجدي عبدالغني: مصر لم تكن مؤهلة فنيا لاستضافة أمم إفريقيا
حكم نهائي بإعدام 4 متهمين بخطف واغتصاب سيدة بطنطا
بيان رسمي - إعلان لاعبي منتخب مصر نسخة محرفة تم تسريبها
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
من المسئول الأول عن الخروج المبكر لمصر من كأس أمم أفريقيا؟
اتحاد الكرة
المدير الفني
اللاعبون
النتـائـج
تصويت
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح الخميس، سقوط 11 قتيلًا، في انفجار وقع بمدينة عفرين، الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.