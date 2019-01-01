 المرصد السوري: 11 قتيلا في في انفجار بمدينة عفرين - بوابة الشروق
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المرصد السوري: 11 قتيلا في في انفجار بمدينة عفرين

نور رشوان
نشر فى : الخميس 11 يوليه 2019 - 11:19 ص | آخر تحديث : الخميس 11 يوليه 2019 - 11:19 ص

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح الخميس، سقوط 11 قتيلًا، في انفجار وقع بمدينة عفرين، الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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