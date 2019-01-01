المجلس العسكري السوداني: نهيب بالمواطنين الشرفاء التعاون مع المنظومة الأمنية

قال الفريق أول ركن، جمال عمر، عضو المجلس العسكري السوداني، إن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، تعاهد الشعب السوداني، بالعمل سويًا من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف خلال كملة ألقاها اليوم الخميس: "ونهيب بجميع المواطنين الشرفاء بالتعاون مع المنظومة الأمنية، لتفويت الفرصة على المتربصين والمندسين، الذين يسعون لتعطيل مسيرة البناء والتعمير ومكتسبات الثورة السودانية، وأمن الوطن والمواطن، حفظنا الله بلادنا وأمتنا من الفتن".

وكان الوسيط الإفريقي في السودان محمد الحسن ليبات، قد صرح خلال الأسبوع الماضي، بأنه تم الانتهاء من صياغة الاتفاقية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، داعيا الأطراف لاستلام الوثيقة.

يذكر أن القوات المسلحة السودانية، كانت قد أعلنت شهر إبريل الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.