 المجلس العسكري السوداني: نهيب بالمواطنين الشرفاء التعاون مع المنظومة الأمنية - بوابة الشروق
الخميس 11 يوليه 2019 11:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من المسئول الأول عن الخروج المبكر لمصر من كأس أمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

المجلس العسكري السوداني: نهيب بالمواطنين الشرفاء التعاون مع المنظومة الأمنية

محمد عبد الجليل
نشر فى : الخميس 11 يوليه 2019 - 11:34 م | آخر تحديث : الخميس 11 يوليه 2019 - 11:34 م

قال الفريق أول ركن، جمال عمر، عضو المجلس العسكري السوداني، إن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، تعاهد الشعب السوداني، بالعمل سويًا من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف خلال كملة ألقاها اليوم الخميس: "ونهيب بجميع المواطنين الشرفاء بالتعاون مع المنظومة الأمنية، لتفويت الفرصة على المتربصين والمندسين، الذين يسعون لتعطيل مسيرة البناء والتعمير ومكتسبات الثورة السودانية، وأمن الوطن والمواطن، حفظنا الله بلادنا وأمتنا من الفتن".

وكان الوسيط الإفريقي في السودان محمد الحسن ليبات، قد صرح خلال الأسبوع الماضي، بأنه تم الانتهاء من صياغة الاتفاقية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، داعيا الأطراف لاستلام الوثيقة.

يذكر أن القوات المسلحة السودانية، كانت قد أعلنت شهر إبريل الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك