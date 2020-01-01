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تواصل "الشروق" نشر ملحقها الثقافي - السبت من كل أسبوع - لتأخذ القارئ في جولة ثرية بين صفحات الكتب المختلفة، وآراء وأفكار الكتاب والمفكريين.

ويمكن مطالعة موضوعات ملحق هذا الأسبوع من هنا:

محمد أبو الغار: إسبانيا بريئة من هذا الفيروس الذى قضى على 50 مليون شخص

سمير فؤاد يكتب: سفينة الحرب تمارير تسحب إلى مستقرها الأخير

قراءات.. فى حب توفيق الحكيم

ما يجب أن تعرفه عن الصحافة

مستشارة سابقة بالبيت الأبيض تعلن عن نشر كتاب عن سيدة أمريكا الأولى

تسريبات لمذكرات مارى ترامب المُرتقب صدورها هذا الشهر تثير الجدل

قصة أيرلندية تحصد جائزة صحيفة «صنداى تايمز»