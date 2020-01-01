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تواصل "الشروق" نشر ملحقها الثقافي - السبت من كل أسبوع - لتأخذ القارئ في جولة ثرية بين صفحات الكتب المختلفة، وآراء وأفكار الكتاب والمفكريين.
ويمكن مطالعة موضوعات ملحق هذا الأسبوع من هنا:
محمد أبو الغار: إسبانيا بريئة من هذا الفيروس الذى قضى على 50 مليون شخص
سمير فؤاد يكتب: سفينة الحرب تمارير تسحب إلى مستقرها الأخير
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