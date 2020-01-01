 ملحق «الشروق» الثقافي.. حوار مع أبو الغار عن كتابه الجديد.. وقراءات فى حب توفيق الحكيم - بوابة الشروق
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ملحق «الشروق» الثقافي.. حوار مع أبو الغار عن كتابه الجديد.. وقراءات فى حب توفيق الحكيم

محمد أبو الغار وسفينة الحرب
محمد أبو الغار وسفينة الحرب
إشراف: سامح سامي
نشر في: السبت 11 يوليه 2020 - 6:41 ص | آخر تحديث: السبت 11 يوليه 2020 - 6:41 ص

تواصل "الشروق" نشر ملحقها الثقافي - السبت من كل أسبوع - لتأخذ القارئ في جولة ثرية بين صفحات الكتب المختلفة، وآراء وأفكار الكتاب والمفكريين.

ويمكن مطالعة موضوعات ملحق هذا الأسبوع من هنا:

محمد أبو الغار: إسبانيا بريئة من هذا الفيروس الذى قضى على 50 مليون شخص

سمير فؤاد يكتب: سفينة الحرب تمارير تسحب إلى مستقرها الأخير

قراءات.. فى حب توفيق الحكيم

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