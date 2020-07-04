المعارضة في هونج كونج تجري أول انتخابات تمهيدية بعد تطبيق قانون الأمن الصيني

أقام معسكر المعارضة في هونج كونج أكشاك اقتراع في أنحاء المدينة التي تخضع للحكم الصيني اليوم السبت، لإجراء انتخابات تمهيدية لاختيار مرشحين موالين للديمقراطية يكون لهم أفضل فرص للفوز وتمثيلهم في انتخابات المجلس التشريعي المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل.

وتأتي تلك الانتخابات التمهيدية بعد أقل من أسبوعين من فرض بكين لقانون الأمن القومي على المدينة مما أثار مخاوف من القضاء على الحريات واسعة النطاق التي تتمتع بها هونج كونج وليس لها مكان في البر الرئيسي الصيني، وفقا لوكالة رويترز.

ويتضمن القانون عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة لجرائم تصفها الصين بألفاظ فضفاضة مثل الانشقاق والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية كما يسمح لعناصر الأمن من الصين بالعمل رسميا في هونج كونج للمرة الأولى.

وعلى الرغم من أن الانتخابات التمهيدية تجرى في معسكر المعارضة فقط إلا أن المراقبين يتابعونها عن كثب إذ يقولون أن نسبة المشاركة فيها ستقدم مؤشرات محتملة على معارضة أوسع نطاقا لقانون الأمن القومي الصيني.

وتهدف تلك الانتخابات لتعزيز فرص مرشحين ديمقراطيين في تحقيق أغلبية بحصد ما يزيد عن 35 مقعدا في المجلس المؤلف من 70 عضوا في انتخابات تجرى في السادس من سبتمبر المقبل بما يمنحهم صلاحية حجب مقترحات تطرحها الحكومة.