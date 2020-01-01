 شركة الواحة للنفط الليبية تستأنف عمليات الإنتاج بكافة مواقعها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شركة الواحة للنفط الليبية تستأنف عمليات الإنتاج بكافة مواقعها

د ب أ
نشر في: السبت 11 يوليه 2020 - 2:11 ص | آخر تحديث: السبت 11 يوليه 2020 - 2:11 ص

 أعلنت شركة الواحة للنفط الليبية في بيان لها اليوم الجمعة، استئناف عملياتها الإنتاجية بكافة مواقعها ، وذلك بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب البيان الذي نقله موقع بوابة الوسط الليبي، فإن رئيس لجنة الإدارة بالشركة أكد ضرورة استكمال الخطط الهندسية الموضوعة سابقا، وتوفير قطع الغيار اللازمة لأداء الأعمال في الوقت المحدد، ما يحقق رغبة شركة الواحة لرفع صادراتها مجددا.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، وأن الناقلة «كريتي باستيون» ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.

وأوضحت المؤسسة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتا طويلا «نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 كانون ثان/ يناير الماضي".

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