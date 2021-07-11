تحصين 120 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إنه تم تحصين 120 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، على مستوى المحافظة، منذ بداية الحملة القومية وحتى اليوم الأحد، والتي تقام على مدار شهر.



وأضاف أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة يبلغ 266554 حيوانا، وأنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن حملات الطب البيطرى تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.



وأشار إلى مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، وتقديم المحافظة كل سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية، التى تستهدف تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.