سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ستحسم ركلات الترجيح نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2020، بين إيطاليا وإنجلترا بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

واتجهت المباراة بعد انتهاء وقتها الأصلي إلى الوقت الإضافي الذي انتهى أيضا بالتعادل الإيجابي ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

وكان المنتخب الإنجليزي قد تقدم عن طريق لوك شو الظهير الأيسر منتخب إنجلترا عند الدقيقة الثانية من المباراة.

وسجل ليوناردو بونوتشي هدف التعادل للطليان عند الدقيقة 67 من عمر اللقاء. وبدأ المنتخب الإيطالي بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: دوناروما خط الدفاع: دى لورينزو - بونوتشي - كيلليني - إيمرسون خط الوسط: باريلا - جورجينيو - ماركو فيراتي خط الهجوم: كييزا - إيموبيلي - لورينزو إنسيني

فيما بدأت إنجلترا بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: جوردان بيكفورد خط الدفاع: كايل ووكر - ماجواير - ستونز - لوك شو خط الوسط: كييران تريبيير - كالفن فيليبس - ماسون ماونت - ديكلان رايس خط الهجوم: هاري كين - رحيم ستيرلينج