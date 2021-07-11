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السعودية: إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح ابتداء من اليوم

الكورونا في السعودية
الكورونا في السعودية
الرياض - (د ب ا)
نشر في: الأحد 11 يوليه 2021 - 5:28 م | آخر تحديث: الأحد 11 يوليه 2021 - 5:28 م
أعلنت وزارة الصحة السعودية إتاحة تقديم الجرعة الثانية من لقاح كورونا بالمملكة للذين تلقوا الجرعة الأولى وذلك لكل الأعمار ابتداء من اليوم الأحد.

وجاء في تغريدة للوزارة على حسابها في موقع "تويتر": "الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي".

كانت وزارة الصحة السعودية أعلنت منتصف أبريل الماضي تأجيل إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح لمن تلقى الجرعة الأولى، وذلك لإتاحة المجال أمام تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في المملكة.

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