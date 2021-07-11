إيطاليا تعانق المجد وتتوج باليورو للمرة الثانية في تاريخها على حساب إنجلترا

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توج منتخب إيطاليا بلقب كأس أمم أوروبا يورو للمرة الثانية في تاريخه بعد انتصار بركلات الترجيح على منتخب إنجلترا.

وأقيمت المواجهة النهائية على ملعب ويمبلي مساء الأحد. وتقدم المنتخب الإنجليزي عن طريق لوك شو الظهير الأيسر منتخب إنجلترا عند الدقيقة الثانية من المباراة.

وسجل ليوناردو بونوتشي هدف التعادل للطليان عند الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

واتجهت المباراة للأشواط الإضافية التي لم تسفر عن أي جديد وانتهت بالتعادل الإيجابي أيضا. ولجأ الفريقان لركلات الترجيح والتي ابتسمت للمنتخب الإيطالي على حساب إنجلترا. وبدأ المنتخب الإيطالي المواجهة بتشكيل مكون من.

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دى لورينزو - بونوتشي - كيلليني - إيمرسون

خط الوسط: باريلا - جورجينيو - ماركو فيراتي

خط الهجوم: كييزا - إيموبيلي - لورينزو إنسيني

فيما بدأت إنجلترا بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل ووكر - ماجواير - ستونز - لوك شو

خط الوسط: كييران تريبيير - كالفن فيليبس - ماسون ماونت - ديكلان رايس

خط الهجوم: هاري كين - رحيم ستيرلينج