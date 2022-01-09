الجيش الروسي: قصف تشاسيف يار استهدف نقطة تجمع لقوات أوكرانية

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صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القصف الذي جرى مطلع الأسبوع على تشاسيف يار شرقي أوكرانيا استهدف نقطة تجمع تابعة للواءٍ عسكري أوكراني، دون أن يرد على الاتهامات الأوكرانية بأن الهجوم استهدف منطقة سكنية.

وأكد إيجور كونانشينكوف أن الهدف كان عسكريا تماما، وتم استهدافه بأسلحة دقيقة.

ويقول المسؤولون الأوكرانيون، إنهم انتشلوا جثث 20 شخصا من تحت أنقاض مبنى شاهق تعرض لهجوم، وأنه لا يزال هناك عدد من المفقودين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية كذلك عن هجمات في شرق أوكرانيا، وذكرت أنها دمرت مستودعا لتكنولوجيا عسكرية تلقتها أوكرانيا من الغرب في خاركيف وذخائر لعدة قاذفات صواريخ تلقتها من الولايات المتحدة في دنيبرو.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن التحقق من أية تقارير بشكل مستقل.