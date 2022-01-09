الدفاع الروسية: 70 سفينة أجنبية ما زالت عالقة في موانئ أوكرانيا خشية استهدافها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 10 سفن أجنبية من 16 دولة عالقة في الموانئ الأوكرانية، بسبب خطر استهدافها من القوات الأوكرانية وخطر الألغام.

ونقلت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية عن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف إن "70 سفينة أجنبية من 16 دولة ما زالت عالقة في موانئ خيرسون، نيكولاييف، تشيرنومورسك، أوتشاكوف، أوديسا ويوجني، بسبب خطر القصف وخطر الألغام من الجانب الأوكراني".

وأضاف أن "البحرية الروسية أزالت خطر الألغام في ميناء ماريوبول، ويجري العمل على ترميم البنية التحتية للميناء وفق المخطط"، لافتا إلى أن "الجيش الروسي هيأ الظروف المناسبة لتشغيل ممرين إنسانيين بحريين آمنين لحركة السفن، الأول للخروج من موانئ خيرسون ونيكولاييف وتشرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني في اتجاه الجنوب الغربي من البحر الإقليمي لأوكرانيا بطول 139 ميلا وعرض 3 أميال، في البحر الأسود، والثاني في بحر آزوف للخروج من ميناء ماريوبول بطول 115 ميلا وعرض ميلين باتجاه البحر الأسود.

وأشار إلى أن سلطات كييف تواصل التهرب بكل طريقة ممكنة من التفاعل مع ممثلي الدول الأجنبية والشركات المالكة للسفن في حل مسألة ضمان الخروج الآمن للسفن المحتجزة"، مضيفًا أن خطر الملاحة لا يزال قائما جراء الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للموانئ من انجراف الألغام الأوكرانية على طول ساحل دول البحر الأسود.

وأكد أن روسيا تتخذ مجموعة كاملة من التدابير لضمان سلامة الملاحة المدنية في مياه البحر الأسود وبحر آزوف، حيث تعمل مفارز إزالة الألغام التابعة للجيش الروسي ووزارة حالات الطوارئ في تطهير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من الألغام والمفخخات.