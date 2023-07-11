فرنسا والهند تقتربان من إبرام صفقة طائرات مقاتلة بقيمة 3 مليارات يورو

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تستعد الهند لتوقيع اتفاق لشراء طائرات مقاتلة من فرنسا بقيمة نحو ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليار دولار)، عندما يزور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، فرنسا الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

ويتم بمقتضى الصفقة بيع حوالي 36 طائرة مقاتلة من طراز "رافال- مارين" للبحرية الهندية لاستخدامها على متن حاملة الطائرات محلية الصنع "آي إن إس فيكرانت"، وفقا لمسؤولين كبار مطلعين لم تسمهم الوكالة.

وتعتبر الصفقة جزءا رئيسيا من زيارة مودي التي تمتد ليومين، وتتضمن محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد غد الخميس، بحسب مسؤولين مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

كما سيحضر مودي احتفالات يوم الباستيل الذى يوافق يوم الجمعة المقبل.