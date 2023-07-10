سفيرة البحرين تشيد بالعلاقات المتميزة التي تربط البحرين ومصر

أشادت سفيرة البحرين لدي مصر- المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية فوزية بنت عبدالله زينل، بالمستوى المتميز للعلاقات الأخوية الرفيعة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية .

جاء ذلك خلال استقبال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، اليوم، سفيرة البحرين بالقاهرة.

وأكدت حرص الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وذكر بيان لسفارة البحرين بالقاهرة أنه جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى مجالات السياحة وتسهيل الحركة السياحية بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية التنسيق الثنائي المشترك في مجال السياحة والآثار في ضوء ما تزخر به كل من البحرين ومصر من أماكن سياحية وأثرية فريدة، بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.

كان قد استقبل، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة البحرين لدى مصر، اليوم الإثنين، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

استهل وزير السياحة والآثار اللقاء، بالترحيب بالسفيرة، كما أعرب عن اعتزازه بعلاقات الصداقة والأخوية القوية التي تربط بين مصر والبحرين، وما تشهده من تطور ونماء مستمر على كافة الأصعدة، متمنيًا لسعادة السفيرة دوام التوفيق والسداد في مهام عملها.

ومن جانبها، أعربت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل عن اعتزازها بلقاء وزير السياحة والآثار، مؤكدةً على حرص البحرين على الارتقاء بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بينها وبين مصر نحو آفاق أوسع، لا سيما في مجال السياحة والآثار.

وخلال اللقاء تم بحث تعزيز آليات دفع مزيد من التعاون في مجال السياحة والآثار من خلال تنظيم ورشتين عمل في المجالين لتحديد مسار التعاون بين البلدين لدفع مزيد من الحركة السياحية وتبادل الخبرات في صناعة السياحة والضيافة والحفائر الأثرية والترميم وعلم المتاحف والاستفادة من التجربة المصرية في مجال التعاون مع القطاع الخاص لتحسين التجربة السياحية في المواقع الأثرية.

كما سيتم خلال هذه الورش مناقشة سبل التعاون لخلق منتجات وأنماط سياحية جديدة بين البلدين مثل سياحة الترانزيت.

وخلال اللقاء تم أيضاً بحث تعزيز سبل التعاون في ملف استرداد الآثار التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية.