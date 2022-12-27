لبنان يتقدم بشكوى حول ضم إسرائيل الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر

أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية لبعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتقديم شكوى للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول ضم إسرائيل الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر.

وأعلنت الوزارة الخارجية في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها أوعزت "لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتّحدة في نيويورك بتقديم شكوى إلى الأمين العام للأمم المتّحدة ومجلس الأمن الدولي حول تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري ما يشكل خرقًا فاضحًا وخطيرًا، يضاف إلى الخروقات الإسرائيلية اليومية والمستمرة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 (2006)".

وطلبت الوزارة "إدانة هذا الخرق المتعمد للسيادة اللبنانية والانسحاب الفوري وغير المشروط من كل الأراضي اللبنانية المحتلة".

ومن جهة أخرى، بحث وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب "مع كل من سفير الصين جيان مينجيان، وسفير اليابان ماجوشي ماسايوكي، التطورات الأخيرة في الجنوب والخروق الإسرائيلية للقرار 1701، وقرار التجديد المرتقب لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) والذي سيصدر عن مجلس الأمن في نيويورك في أواخر شهر أغسطس المقبل".

يذكر أن إسرائيل قامت قبل أيام بفرض سيطرتها على كامل بلدة الغجر، وبنت جداراً اسمنتياً حول كامل البلدة من ضمنها الجزء الشمالي اللبناني من القرية.