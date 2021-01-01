وزيرة الثقافة تصل المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين الجديدة

وصلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين الجديدة، المقام حاليا بنورث سكوير.

ومن المقرر أن تكشف إدارة المهرجان خلال المؤتمر تفاصيل دورته الأولى، التي ستقام في الفترة من 13 يوليو الجاري وحتى 26 أغسطس المقبل.

ويعد مهرجان العلمين الجديدة أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، حيث يتضمن 12 نشاطا فنيا ورياضيا، منها: 10 عروض أزياء عالمية، وبطولة لكرة القدم الشاطئية، وبطولة للتجديف، وبطولة للبادل، وبطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وتحدي جيت سكي، وحفلات غنائية لفنانين محليين وعرب ودوليين.