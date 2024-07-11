روسيا: لن نشارك في أي قمة سلام ثانية قد تعقد بشأن الصراع في أوكرانيا

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن روسيا لا تعتزم المشاركة في أي قمة سلام ثانية قد تعقد بشأن الصراع في أوكرانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا" في موسكو، إن أفكار كييف بشأن عقد اجتماع متابعة للمؤتمر الذي تم عقده في سويسرا في منتصف يونيو الماضي معروفة.

وأضاف جالوزين أن روسيا تعتقد أن الاجتماع سيركز مجددا على مقترحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقط، فيما سيتم تجاهل مبادرات السلام الأخرى.

وقال جالوزين، بعدما ذكر تقرير إعلامي أن أوكرانيا تعمل بنشاط على عقد مؤتمر ثان تشارك فيه روسيا هذه المرة، "بالنسبة لنا، فإن مثل هذه الإنذارات النهائية غير مقبولة ولن نشارك في مثل هذه القمم".

وذكر التقرير أنه يجب عقد أي قمة قبل إجراء الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل إن أمكن، لأن الدعم لأوكرانيا أمر غير مؤكد بعد فوز محتمل للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، وهو منتقد لأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).