 ليتوانيا ترسل شحنة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ليتوانيا ترسل شحنة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

ريجا (د ب أ)
نشر في: الخميس 11 يوليه 2024 - 12:32 م | آخر تحديث: الخميس 11 يوليه 2024 - 12:32 م

أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية، اليوم الخميس، أن دولة البلطيق التي يبلغ عدد سكانها نحو 2.8 مليون نسمة، قدمت المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وقالت الوزارة إن الجيش الأوكراني تلقى ذخيرة ومعدات لمواجهة الطائرات المسيرة.

وأضافت الوزارة أنه تم كذلك تسليم أسرة قابلة للطي.

ولم تكشف وزارة الدفاع الليتوانية عن قيمة المساعدات الجديدة.

وتعد ليتوانيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، واحدة من أشد المؤيدين لأوكرانيا.

وأعلنت ليتوانيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 2.8 مليون نسمة، عن تقديم مساعدات عسكرية تبلغ قيمتها نحو 641 مليون يورو (686 مليون دولار) منذ بدء الحرب الروسية الشاملة في فبراير 2022.

وتعتمد إمدادات أوكرانيا من المعدات العسكرية إلى حد كبير على الدعم العسكري الغربي.


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