رسوم ترامب الجمركية تربك الأسواق العالمية وترفع أسعار النفط والذهب

- الرئيسي الأمريكي يهدد بفرض رسوم بـ35% على سلع كندية



شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من كندا وعدد من الشركاء التجاريين.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية بشكل، فيما قفزت أسعار السلع على رأسها النفط والذهب، وسط تصاعد القلق من تداعيات هذه القرارات على وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.

وأعلن الرئيس الأمريكي، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على الواردات من كندا، تدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس، مشيرا إلى أن بلاده تعتزم تطبيق رسوم موحّدة بنسبة 15% أو 20% على معظم الشركاء التجاريين الآخرين.

وقد وسع ترامب في الأيام الأخيرة نطاق الحرب التجارية، بفرض رسوم جديدة على عدد من الدول، إلى جانب فرض ضريبة بنسبة 50% على واردات النحاس.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية في التداولات الآسيوية وارتفع الدولار، بعد أن صعد ترامب مجدداً التوترات التجارية، من خلال اقتراح رفع معدلات الرسوم الجمركية على معظم الشركاء التجاريين. وانخفضت عقود "إس آند بي 500" بنسبة 0.3%، فيما ارتفع مؤشر للدولار بنسبة 0.2%.

وتراجعت الأسهم الأوروبية، وهبط المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» بنسبة 0.3% إلى 550.75 نقطة، كما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.5% إلى 24335.26 نقطة.

وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، بعدما هبطت بنحو 2%، تحت ضغط من خفض توقعات الطلب من جانب منظمة «أوبك» والرسوم الجمركية الجديدة، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 0.20% إلى 68.70 دولاراً للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 0.15% إلى 66.66 دولاراً للبرميل.

وكانت منظمة البلدان المصدّرة للبترول «أوبك»، خفّضت، في تقريرها لتوقعات النفط العالمية لعام 2025 الصادر الخميس الماضي، تقديراتها للطلب العالمي على النفط خلال الفترة من 2026 إلى 2029، مشيرةً إلى تباطؤ الاستهلاك في الصين.

وتوقعت «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي 106.3 ملايين برميل يومياً في عام 2026، مقابل 108 ملايين برميل يومياً في تقديراتها السابقة للعام الماضي.

أما على صعيد المعادن النفيسة، سجلت أسعار ارتفاعا مع تهديدات ترامب باتخاذ إجراءات مماثلة ضد شركاء تجاريين آخرين، في وقت حدت فيه قوة الدولار من مكاسب المعدن النفيس وسط تصاعد الاضطرابات في المشهد التجاري العالمي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3333.41 دولاراً للأونصة، بينما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.5% لتصل إلى 3344.50 دولاراً.