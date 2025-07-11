افتتاح مسجد نادي القضاة في سوهاج الجديدة بتكلفة 8 ملايين جنيه

شهدت مدينة سوهاج الجديدة اليوم افتتاح مسجد نادي القضاة، الذي أنشئ بتكلفة 8 ملايين جنيه، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بعمارة بيوت الله وتعزيز البنية التحتية في المدن الجديدة.

حضر مراسم الافتتاح الدكتور محمد عبد الهادي عبد الرحيم، نائب محافظ سوهاج، إلى جانب عدد من كبار قضاة مصر وأعضاء الهيئات القضائية بمحافظة سوهاج، وسط حضور شعبي من أهالي المدينة الذين شاركوا في هذه المناسبة الروحانية.

وشارك في الافتتاح المستشار محمد عبدالعال، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار أبو الحسين قايد، رئيس نادي قضاة مصر، والمستشار محمود حلمي الشريف، مساعد أول وزير العدل، والمستشار جمال أبو كريشة، رئيس نادي قضاة سوهاج، إلى جانب أعضاء مجالس إدارات نادي قضاة مصر، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ولفيف من قضاة مصر.

ويمثل المسجد إضافة معمارية وروحية مهمة تسهم في تعزيز الخدمات الدينية لسكان مدينة سوهاج الجديدة، حيث تم تصميمه ليوفر أجواء إيمانية ملائمة لطابع المنطقة واحتياجات مرتاديه.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بهذا الإنجاز، مؤكدين أن افتتاح المسجد يعكس حرص الدولة على تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير الخدمات الدينية والاجتماعية لسكانها.