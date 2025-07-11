تتجه الأنظار إلى ملعب ويمبلدون يوم السبت، حيث ستواجه البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة رابعة عالميًا، الأمريكية أماندا أنيسيموفا في نهائي البطولة الكبرى لكرة المضرب، بعد إقصاء البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى، في نصف النهائي.

وتُعد هذه فرصة ذهبية لشفيونتيك (24 عامًا) للتخلص من عقدتها على الملاعب العشبية وإحراز لقبها الكبير الخامس، بعد أربعة ألقاب في رولان جاروس (2020، 2022-2024) وفلاشينج ميدوز (2022).

ولم تتجاوز شفيونتيك ربع نهائي ويمبلدون سوى مرة عام 2023، حين أوقفتها الأوكرانية إيلينا سفيتولينا. لكنها أظهرت هذا العام انطلاقة قوية، مدعومة بثقتها بعد وصولها لنهائي باد هامبورج، واكتسحت السويسرية بيليندا بنتشيتش 6-2، 6-0 في نصف النهائي.

وقالت شفيونتيك: "لم أتخيل الوصول للنهائي هنا، أنا متحمسة جدًا وفخورة بنفسي. كرة المضرب تُفاجئني دائمًا".

من جانبها، حققت أنيسيموفا (23 عامًا، المصنفة 12) مفاجأة البطولة بإطاحتها بسابالينكا 6-4، 4-6، 6-4، لتبلغ نهائيها الكبير الأول.

وكانت أنيسيموفا قد أقصت سابالينكا للمرة السادسة في 9 مواجهات، مؤكدة تفوقها عليها. وقالت: "التأهل للنهائي شعور لا يُوصف، اللعب على هذا الملعب امتياز".

وتعليقًا على منافستها، قالت شفيونتيك: "أنيسيموفا تلعب بشكل رائع على العشب، ستكون مباراة صعبة، سأركز على التحضير التكتيكي".

وبغض النظر عن الفائزة، ستشهد ويمبلدون تتويج بطلة جديدة للمرة الثامنة تواليًا، مُواصلةً سلسلة بدأت منذ آخر تتويج لسيرينا وليامس عام 2016.